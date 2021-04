Abstimmungen Konkurse, Arbeitsplätze weg: Bundesrat warnt vor Ablehnung des Covid-19-Gesetzes Der Bundesrat eröffnet den Abstimmungskampf für das Covid-19-Gesetz. Hunderttausende Unternehmen und Menschen seien auf die finanziellen Hilfen des Bundes angewiesen.

Gesundheitsminister Alain Berset eröffnete am Montag den Abstimmungskampf für das Covid-19-Gesetz. (Archivbild) Keystone

(gb) Am Montag hat der Bundesrat seine Argumente für das Covid-19-Gesetz vorgestellt. Er warnte vor einem Nein, da das Gesetz die Grundlage sei, um Betroffene der Coronakrise finanziell zu unterstützen. «Ein Nein würde grosse Unsicherheiten auslösen, könnte Arbeitsplätze gefährden und Firmen in den Konkurs treiben», heisst es in einer Mitteilung.

Vor einem Jahr hatte der Bundesrat diverse Finanzhilfen wie Kurzarbeitsentschädigungen, Corona-Erwerbsersatzentschädigungen und Hilfspakete per Notrecht beschlossen. Mit dem befristeten Gesetz sollen diese Hilfen bis Ende 2021 weitergeführt werden. Laut Bundesrat sind aktuell hunderttausend Unternehmen und eine Million Menschen auf die Hilfen angewiesen.

Gegner lehnen verlängertes Notrecht ab

Die Abstimmung findet am 13. Juni statt. Sie wurde nötig, weil das Referendum ergriffen wurde, nachdem das Parlament dem Gesetz im September zugestimmt hatte. Die Gegner kritisieren, dass der Bundesrat das Notrecht unnötig verlängern will und befürchtet unter anderem, dass mit dem Gesetz Impfstoffe nach verkürzter Prüfung zugelassen würden.

Tatsächlich geht es beim Covid-19-Gesetz nicht nur um Finanzhilfen, sondern auch um die Beschaffung von medizinischen Gütern wie Schutzausrüstung oder die Zulassung von Medikamenten. Impfungen seien jedoch nicht Bestandteil des Gesetzes, heisst es in der Mitteilung. Das Gesetz regelt lediglich die Basis für ein sicheres und einheitliches Impfzertifikat.