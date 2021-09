Abstimmung Zwei Drittel sagen Nein: 99%-Initiative fällt gemäss Hochrechnung durch Die 99%-Initiative hat beim Stimmvolk keine Chance: Gemäss Hochrechnung fällt das Anliegen beim Volk deutlich durch. Nur ein Drittel stimmt der Juso-Initiative zu.

Die 99-Prozent-Initiative hat vor dem Stimmvolk keine Chance. Keystone

Die Schweizerinnen und Schweizer möchten Kapitaleinkommen wie Zinsen, Dividenden oder Mieterträge künftig wohl nicht stärker besteuern. Gemäss Hochrechnungen des Forschungsinstituts gfs.bern sagen 66 Prozent der Stimmbevölkerung Nein zur 99%-Initiative. Lediglich 34 Prozent stimmen der Initiative zu. Der Fehlerbereich liegt bei zwei Prozent.

Die Volksinitiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern (99%-Initiative)» will Kapitaleinkommen wie Zinsen, Mieterträge oder Dividenden über 100'000 Franken eineinhalbmal so stark besteuern wie Lohneinkommen. Die Mehreinnahmen wären in die soziale Wohlfahrt geflossen.

Gegner befürchteten, dass vor allem der Mittelstand getroffen wird

Lanciert wurde sie von den Jungsozialisten (Juso), die von ihrer Mutterpartei SP Schweiz und den Grünen Unterstützung erhielt. Der Bundesrat und eine Mehrheit des Parlaments und der Kantone lehnten den Vorstoss ab, der auf die Vermögensungleichheit in der Schweiz zielt.

Die Gegner befürchteten unter anderem, dass eine Steuererhöhung auf Kapitaleinkommen die Attraktivität der Schweiz mindert. Auch wurde argumentiert, dass die Initiative den Mittelstand treffe. Und gemäss Bundesrat ist der Bedarf nach Umverteilungen in der Schweiz geringer als in anderen Ländern.

Nationalrätin Regula Rytz (Grüne/BE) bezeichnete das Resultat in einer ersten Reaktion gegenüber «SRF» als «bedauerlich». Die Gegner hätten sich nicht mit dem Inhalt auseinandergesetzt, sondern vor allem den Absender kritisiert. «Nun müssen wir andere Lösungen suchen, um die Gerechtigkeit in der Schweiz zu verbessern», sagte sie. Das reichste 1 Prozent müsse mehr zum Gemeinwohl beitragen.