Abstimmung «Unnötige Belastung»: Schweizer TV-Sender und Streaming-Anbieter stellen sich gegen «Lex Netflix» Einheimische Sender und Plattformen würden zugunsten einer hochsubventionierten Nische von Kulturschaffenden geschwächt, kritisieren mehrere Verbände.

Schweizer Eigenproduktionen würden durch das neue Filmgesetz geschwächt, kritisieren die Fernsehverbände. Ralph Ribi

Am 15. Mai stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung über das neue Filmgesetz ab. Nun melden sich die privaten Fernseh- und Streaminganbieter im Abstimmungskampf zu Wort: Sie lehnen die «Lex Netflix» ab. Das erklärten der Verband Schweizer Privatfernsehsender, der Verband der Schweizer Regionalfernsehen und der Wirtschaftsverband der Schweizer Kommunikationsnetze am Montag in einer gemeinsamen Mitteilung.

Die Verbände kritisieren, das Gesetz schütze vor allem eine bereits hochsubventionierte Nische von Kulturschaffenden. Dagegen würden Schweizer Privatfernsehsender und Video-On-Demand-Anbieter neu zur Kasse gebeten. Dieses Geld, das in die Filmbranche investiert werden müsse, fehle danach für die Finanzierung von Eigenproduktionen.

Das Gesetz bedeute einen «krassen Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit» und schwäche die einheimische Alternative zu den grossen internationalen TV-Sendern, schreiben die Verbände. (aka)