Abstimmung 15. Mai Überparteiliches Komitee will Organspende klar regeln Ein überparteiliches Komitee spricht sich für das revidierte Transplantationsgesetz aus. Es schaffe mehr Sicherheit und Klarheit – für Spenderinnen und Spender, Angehörige und Betroffene.

Das revidierte Transplantationsgesetz soll die Spenderate erhöhen und damit die Wartezeit für Betroffene verkürzen. Keystone

Am 15. Mai stimmt die Bevölkerung über das revidierte Transplantationsgesetz ab. Es geht darum, ob bei der Organspende die sogenannte erweiterte Widerspruchslösung eingeführt werden soll. Diese sieht vor, dass künftig jede Person zu Lebzeiten festhalten muss, wenn sie ihre Organe nicht spenden will. Wer seinen Willen nicht im Register des Bundes dokumentiert, gilt demnach als Organspenderin oder Organspender.

Die erweiterte Widerspruchslösung sieht aber auch Spielraum für die Angehörigen vor: Wenn eine Person nie festgehalten hat, ob sie Organe spenden möchte oder nicht, werden die Angehörigen in die Entscheidung miteinbezogen. Dabei können diese eine Organspende auch ablehnen.

Wartezeit für Betroffene verkürzen

Am Montag hat ein breites überparteiliches Komitee vor den Medien seine Argumente für ein Ja präsentiert. Mit dabei sind Vertreterinnen und Vertreter aller grossen Parteien – von der SP bis zur SVP. Für sie bringt das neue Gesetz «mehr Sicherheit und Klarheit», wie sie in einer Mitteilung schreiben. «Es handelt sich um eine pragmatische Lösung, um die Spenderate in der Schweiz zu erhöhen und die Wartezeit für die Menschen zu verkürzen, die eine Transplantation benötigen», wird etwa Flavia Wasserfallen zitiert, Berner SP-Nationalrätin und Co-Präsidentin des Komitees.

Gemäss Komitee gibt es in der Schweiz dreimal so viele Menschen, die auf ein Organ warten, als verfügbare Organe. Die Wartezeit für ein Herz, eine Lunge oder eine Leber dauert demnach durchschnittlich ein Jahr, für eine Niere braucht es sogar drei Jahre Geduld. «Diese lange Wartezeit führt oft dazu, dass sich der Gesundheitszustand der Patienten so dramatisch verschlechtert, dass sie oft beinahe sterben, bevor sie das lebensrettende Organ erhalten», sagt Philippe Eckert, Generaldirektor des Universitätsspitals Lausanne. Dies bedeute «viel Kummer und Schmerz» für die Patienten und deren Angehörigen. Gemäss Komitee können die Organe eines gespendeten Körpers bis zu neun Menschen retten.

Hilfe für Angehörige in schwierigem Moment

Gleichzeitig zerstreut das Komitee mögliche Ängste von Angehörigen: Die neue Regelung vereinfache im schwierigen Trauermoment den Entscheid für die Angehörigen, da es eher bekannt sein werde, wenn eine Person ihre Organe nicht spenden möchte. «Das Angehörigengespräch findet weiterhin statt», betont FDP-Nationalrätin Regine Sauter (ZH) in der Mitteilung. Auch am Prozess der Organspende und -entnahme ändert sich nichts. «Es werden ausschliesslich Organe entnommen, die Empfängerinnen und Empfängern zugewiesen werden können», wird der Genfer GLP-Nationalrat Michel Matter zitiert.

Zur Abstimmung kommt das revidierte Transplantationsgesetz, weil Bundesrat und Parlament die Volksinitiative «Organspende fördern – Leben retten» abgelehnt und einen indirekten Gegenvorschlag dazu erarbeitet hatten. Dieser kommt wiederum an die Urne, weil die Gegner der sogenannten Widerspruchslösung erfolgreich das Referendum dagegen ergriffen haben. Tritt der Gegenvorschlag in Kraft, ist die Volksinitiative vom Tisch. Wird er abgelehnt, kommt die Initiative hingegen zu einem späteren Zeitpunkt zur Abstimmung. (dpo/abi)