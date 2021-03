Abstimmung Stimmbevölkerung erteilt privatisierter E-ID eine klare Absage Das E-ID-Gesetz ist am Sonntag an der Urne gescheitert. Die Stimmberechtigten lehnen die Vorlage gemäss ersten Ergebnissen deutlich mit rund 65 Prozent Nein-Stimmen ab.

Das E-ID-Gesetz ist an der Urne gescheitert. Keystone

(agl) Die E-ID-Gegner haben sich durchgesetzt. Nachdem bereits die letzten Umfragen einen deutlichen Vorsprung für das Nein-Lager vorausgesagt hatten, ist die Vorlage am Sonntag an der Urne gescheitert. Kurz nach dem Mittag zeigte eine erste Hochrechnung von gfs.bern einen Nein-Anteil von 65 Prozent.

Grundsätzlich ist die Einführung einer elektronischen Identität unumstritten, wie auch die Gegner der Vorlage wiederholt betonten. Doch warnten diese im Abstimmungskampf davor, das Ausstellen der E-ID privaten Anbietern zu überlassen, wie es die Vorlage vorsieht. Sie lehnen es ab, dass anstelle von Passbüros Unternehmen wie Banken und Versicherungen die sensiblen Daten der Bevölkerung verwalten.

Keller-Sutter konnte nicht überzeugen

Die Argumente von Justizministerin Karin Keller-Sutter, wonach die Hoheit über die E-ID beim Bund liege, indem er die Identität überprüft, die Register führt, die Rahmenbedingungen setzt und E-ID-Anbieter unter die Lupe nimmt, konnten offenbar zu wenig überzeugen. Eben so wenig das Argument, dass die E-ID Anbieter die Nutzerdaten laut Gesetz für keine anderen Zwecke verwenden dürften. Dabei hatte das E-ID-Gesetz zahlreiche Unterstützer, darunter einen Grossteil der Kantone, Städte- und Gemeindeverband sowie den Wirtschaftsdachverband Economiesuisse. Auf Parteienseite unterstützten Die Mitte, FDP, EVP und SVP die Vorlage.

In Kooperation zwischen Staat und Privaten sahen sie eine Chance, ein flexibles Modell zu schaffen, das schnell auf künftige Entwicklungen reagieren kann. Bisher gibt es in der Schweiz keine rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen für die Identifikation im Internet. Das sollte das neue E-ID-Gesetz ändern, um so auch die Vorteile des E-Governments in Kanton und Gemeinde besser nutzen zu können.

Nun steht die Schweiz wieder am Anfang, was die Schaffung einer elektronischen Identität angeht. Sieger der Abstimmung sind die Grünen, sowie die SP, GLP und EDU, die sich nach dem Referendum im Abstimmungskampf gegen die staatlich-private E-ID eingesetzt hatten. Dazu kommen die Gewerkschaften sowie zahlreiche Organisationen, unter anderem die Digitale Gesellschaft Schweiz.