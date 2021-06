Abstimmung Zweite SRG-Umfrage: CO2-Gesetz käme durch – Nein-Trend bei Agrarinitiativen Die zweite SRG-Trendumfrage zu den eidgenössichen Vorlagen vom 13. Juni zeigt: das CO 2 -Gesetz, das Covid-Gesetz, und das Terrorismus-Gesetz tendieren Richtung Ja. Hingegen fallen die beiden Agrarinitiativen beim aktuellen Stand durch.

Bei der zweiten SRG-Trendumfrage zeigt die Stimmung beim CO 2 -Gesetz weiterhin Richtung Annahme der Vorlage. (Symbolbild) Keystone

Wäre bereits am 22. Mai 2021 abgestimmt worden, wären sowohl das CO 2 -Gesetz, das Covid-Gesetz, und das Terrorismus-Gesetz angenommen worden. Dafür wären die die Trinkwasser- und die Pestizid-Initiative beim Stimmvolk abgelehnt worden. Dies zeigt die am Dienstag veröffentlichte aktuelle SRG-Umfrage zu den eidgenössichen Vorlagen vom 13. Juni, die vom Forschungsinstitut GFS-Bern durchgeführt wurde.

Die drei Behördenvorlagen erfahren demnach immer noch eine mehrheitliche Zustimmung. Beim CO 2 -Gesetz hätte eine Mehrheit von 54 Prozent der Umfrageteilnehmer der Vorlage zugestimmt. Das sind laut SRG sechs Prozentpunkte weniger als bei der letzten Erhebung.

Eine klare von 64 Prozent der Teilnahmewilligen hätte auch für das Covid-19-Gesetz gestimmt. Bei der letzten Umfrage waren es noch drei Prozentpunkte mehr.

Weiter zeigt sich auch bei der dritten Behördenvorlage, dem Terrorismus-Gesetz PMT, ein Ja-Trend: eine Mehrheit von 62 Prozent hätte am 22. Mai bestimmt oder eher für das Gesetz gestimmt.

Schlecht sieht es dagegen für die beiden Agrarinitiativen aus. Mit einem Ja-Anteil von 44, respektive 47 Prozent zeigt sich sowohl bei der Trinkwasser- als auch der Pestizid-Initiative laut den Umfrageerebnissen ein Nein-Trend ab. (dpo)