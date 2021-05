Abstimmung Ohne Covid-Gesetz keine Wirtschaftshilfe: Komitee warnt vor gefährlichem Experiment Für eine breite Allianz der Wirtschaft ist klar: Das neue Covid-19-Gesetz rettet unzählige Unternehmen und Arbeitsplätze. Ein Nein des Stimmvolks wäre dagegen fatal und könnte einen Flächenbrand entfachen.

Keine Gäste, keine Einnahmen: Die Gastronomie wurde hart getroffen während der Coronakrise. Etwas Abhilfe hat die Wirtschaftshilfe des Bundes geschaffen. (Symbolbild) Keystone

(rwa) Am 13. Juni stimmt die Bevölkerung über das neue Covid-19-Gesetz ab. Notwendig wird der Urnengang, weil die «Freunde der Verfassung» gegen die Revision erfolgreich das Referendum ergriffen haben. Sagt das Stimmvolk Nein, treten per 25. September sämtliche Massnahmen ausser Kraft.

Für das breit abgestützte Wirtschaftskomitee «Ja zum Covid-19-Gesetz» wäre das fatal. Die Coronakrise würde ungebremst auf die Schweizer Wirtschaft durchschlagen und nachhaltigen Schaden anrichten, erklärte Daniela Schneeberger, Vizepräsidentin des Schweizerischen Gewerbeverbandes, am Montag gemäss Redetext vor den Medien. Das Gesetz lege den Rahmen für die staatlichen Wirtschaftshilfen fest. Damit schaffe es Unternehmen und Angestellten etwas Verlässlichkeit in der Krise, so die Baselbieter FDP-Nationalrätin.

Gefährliches Experiment mit unsicherem Ausgang

Auch Casimir Platzer, Präsident von Gastrosuisse, zeigte sich besorgt. «Eine Ablehnung geht zu Lasten jener, die bereits viel geopfert haben.» Noch immer seien Hunderttausende Personen auf Kurzarbeit angewiesen, wird er in einer Mitteilung zitiert wird. Konkret sei im Covid-19-Gesetz folgendes geregelt: die Härtefallregelung, die Ausweitung der Kurzarbeitsentschädigung und des Erwerbsersatzes wie auch Hilfsprogramme für Medien, Sport und Kultur.

Aus Sicht der Befürworter wäre bei einem Wegfall des Gesetzes völlig ungewiss, ob und bis wann eine adäquate Ersatzlösung geschaffen werden kann. «Die Gegner des Covid-19-Gesetzes bleiben darauf eine Antwort schuldig», konstatiert Andreas Züllig, Präsident von Hotelleriesuisse. Sie lassen sich auf ein gefährliches Experiment mit unsicherem Ausgang ein. Züllig betont, wer in dieser Situation mit dem Feuer spielt, nehme einen Flächenbrand auf Kosten der Menschen in den betroffenen Branchen in Kauf.