Abstimmung «Massive Geldverschwendung»: Initiative «Stop F-35» ist lanciert Ein Komitee aus Linken, Grünen und der Gsoa will die US-Kampfjets vom Typ F-35 verhindern. In Bern wurde eine entsprechende Initiative lanciert.

Der Bundesrat will 36 US-amerikanische Flugzeuge des Typs F-35A von Lockheed Martin kaufen. Keystone

Verteidigungsministerin Viola Amherd muss sich auf einen Abstimmungskampf einstellen. Am Dienstag haben die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (Gsoa), SP, Grüne und Junge Grüne die Initiative «Stop F-35» lanciert. Diese richtet sich gegen den konkreten Flugzeug-Typ, welcher der Bundesrat beschaffen will. «Der F-35 ist das falsche Flugzeug für die Schweiz. Von der Konzipierung als Tarnkappen-Angriffsbomber, über die unüberschaubaren Kosten von 25 Milliarden Franken, bis hin zur Abhängigkeit von der Militärmacht USA», lässt sich Marionna Schlatter, Nationalrätin der Grünen, in der Mitteilung zitieren.

Die Typenauswahl sei «ein Fehlentscheid», den es nun mittels Initiative zu korrigieren gelte. Auch wird der gewählte Flugzeugtyp als ein «dekadentes Spielzeug von ein paar Offizieren» (Gsoa-Sekretär Jonas Kampus) bezeichnet. Die Schweiz «braucht keine US-Tarnkappenbomber, die für Angriffskriege konzipiert wurden», sind sich die Gegner des F-35 sicher. Ebenfalls sprechen die Flugzeuggegner von einer «massiven Geldverschwendung».

Initiative soll rasch gesammelt sein

Weiter kritisiert die Allianz aus linken Parteien und Organisationen das Beschaffungsverfahren und auch die ökologische Belastung durch die Kampfjets. Die Initianten sind sich sicher, dass die nötigen 100'000 Unterschriften schnell gesammelt sein werden. Schon jetzt hätten über 12'000 Personen mindestens fünf Unterschriften zugesichert, heisst es in der Mitteilung.

Laut dem Bundesrat soll die Schweiz 36 Flugzeuge des F-35A von Lockheed Martin kaufen. Kostenpunkt: 5 Milliarden Franken. Weitere gut 10 Milliarden sollen, so rechnet der Bund, die Betriebskosten über 30 Jahre ausmachen. Ein entsprechender Rahmenkredit fand im vergangenen September nur eine hauchdünne Mehrheit an der Urne. Am Ende gaben 8000 Stimmen den Ausschlag. Nun könnte dem F-35 das gleiche Schicksal drohen wie dem Gripen: Dieser wurde 2014 vom Stimmvolk abgeschossen. Die Schweiz konnte in der Folge keine Flugzeuge des schwedischen Herstellers kaufen.