Abstimmung Das Covid-Gesetz übersteht wohl auch das zweite Referendum Der Abstimmungskampf war lange und laut. Nun zeichnet sich ein Ja zum Covid-Gesetz ab. Kern der Vorlage war das umstrittene Covid-Zertifikat.

Es zeichnet sich eine Ja-Mehrheit beim Covid-Gesetz ab. Keystone

Das Covid-Gesetz erhält den Segen der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Wie die Hochrechnung von gfs.bern zeigt, wird mit einem «Ja» zur Vorlage gerechnet. Derzeit wird mit einer Zustimmung von 63 Prozent gerechnet. Erste Ergebnisse aus den Kantonen lassen ebenfalls auf ein Ja schliessen. Sowohl im Kanton Graubünden wie im Kanton Zürich erhält die Vorlage des Bundesrat stabile Mehrheiten über 60 Prozent – es sind derzeit aber noch nicht viele Gemeinden ausgezählt.

Es ist bereits das zweite Referendum gegen das Covid-Gesetz. Schon im Juni musste das Stimmvolk über die Vorlage befinden. Damals betrug der Ja-Anteil rund 60 Prozent. Das neuerliche Referendum betrifft daher nur die Änderungen, die das Parlament im vergangenen März beschlossen hatte. Kernstück des Abstimmungskampfs war das Covid-Zertifikat. Dieses ermöglicht den Zugang für geimpfte, genesene oder getestete Schweizerinnen und Schweizer zu gewissen Veranstaltungen, Restaurants und Bars.

Gegnerinnen und Gegner der Vorlage argumentierten mit einer «Spaltung der Gesellschaft», da durch dieses Zertifikat ihrer Meinung nach ungeimpfte Menschen «diskriminiert» werden. Während sich die Befürworter im Abstimmungskampf zurückhielten, kämpften die Massnahmenkritiker mit grossem Budget und grossem Einsatz dagegen. Anders als beim ersten Referendum erhielten sie dabei auch Unterstützung von der SVP.

Kritik am Bundesrat

Die mitunter laut und krawallige geführte Debatte rund um das Covid-Zertifikat wurden aber von anderen Massnahmenkritiker und Kritikerinnen geprägt. So kam es wiederholt zu grossen Demonstrationen, bei denen auch die Freiheitstrychler mitmarschiert sind. Teilweise kam es an den Kundgebungen auch zu Ausschreitungen, grösstenteils verliefen sie aber friedlich. Im Zentrum der Kritik der ausserparlamentarischen Gruppierungen wie den Freunden der Verfassung standen dabei der Bundesrat im Allgemeinen und Gesundheitsminister Alain Berset im Speziellen.

Gegen die Änderungen am Covid-Gesetz haben diverse Organisationen laut eigenen Angaben 187'000 in gerade einmal drei Wochen gesammelt. Die notwendige Anzahl von 50'000 haben sie damit locker übertroffen. Und trotz der sich abzeichnenden Abstimmungsniederlage vom Sonntag planen die Massnahmenkritiker bereits neue Urnengänge.

Weitere Urnengänge sind möglich

So wird derzeit für die Volksinitiative «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit» gesammelt. Diese will einen Impfzwang in der Bundesverfassung verbieten. Im Initiativkomitee sitzen unter anderem Luzerner SVP-Nationalrätin Yvette Estermann, Komiker Marco Rima und Impfkritiker Daniel Trappitsch. Sie alle haben sich auch als Gegner der neuerlichen Covid-Gesetz-Anpassungen hervorgetan.

Bereits in der kommenden Woche kommt das Covid-Gesetz erneut vor das Parlament. Wiederum sind einige Änderungen nötig, dabei geht es hauptsächlich um die Verlängerung gewisser Massnahmen. Auch gegen diese könnte erneut das Referendum ergriffen werden.