Abstimmung Bern: Abfuhr für Erhöhung der Motorfahrzeugsteuern Statt nur nach Gewicht wollte der Kanton Bern künftig Fahrzeuge auch nach ihrem CO2-Ausstoss besteuern. Diesem Ansinnen hat das Stimmvolk nun einen Riegel geschoben.

Auch künftig werden Fahrzeuge im Kanton Bern nicht nach ihrem CO 2 -Ausstoss besteuert. Keystone

Das Berner Stimmvolk hat die Regierungs ausgebremst: Mit 53 Prozent lehnte es eine Erhöhung der Motorfahrzeugsteuern ab. Kern der Vorlage war ein Systemwechsel in der Besteuerung. Statt nur nach Gewicht sollten die Abgabe künftig aus einer Mischung aus Gewicht und CO 2 -Ausstoss bemessen werden. So wollte der Kanton Anreize schaffen, auf ein möglichst klimafreundliches Fahrzeug zu setzen.

Hinter der Idee standen auch beinahe alle grossen Parteien. Einzig die SVP wollte nichts davon wissen. Sie ergriff dagegen das Referendum: Mit Erfolg, wie sich am Abstimmungssonntag zeigte. Die Stimmbeteiligung lag bei 44,5 Prozent. (mg)