Abstimmung Anti-Terror-Gesetz: Piratenpartei will Beschwerde einreichen Die Piratenpartei Schweiz will zur Abstimmung über das neue Anti-Terror-Gesetz (PMT) Beschwerde einreichen. Grund dafür seien Unwahrheiten der Behörden und von Bundesrätin Karin Keller-Sutter.

«Unwahrheiten» und «Fehlinformation»: Die Piratenpartei will Beschwerde gegen die Abstimmung über das PMT einreichen. (Symbolbild) Keystone

«Genug ist genug», schreibt die Piratenpartei Schweiz in einer Mitteilung vom Donnerstag. Darin teilt sie mit, dass sie zur Abstimmung über das PMT eine offizielle Beschwerde einreichen will. «Nachdem seitens der Behörden und auch im Speziellen von Bundesrätin Karin Keller-Sutter in den letzten Wochen immer wieder Unwahrheiten zum PMT verbreitet werden, finden sich diese nun auch im Abstimmungsbüchlein», schreibt die Partei und spricht von «bewusster Fehlinformation».

Entscheidende Passagen seien irreführend formuliert worden. Für die Piratenpartei verletzt der Bundesrat damit den Grundsatz der Sachlichkeit und verstösst gegen die politischen Rechte, welche die freie Willensbildung und die unverfälschte Stimmabgabe schützen. Kritisiert wird unter anderem die Definition der «Terroristischen Aktivität» oder der Hinweis, wann die Polizei einschreiten darf.