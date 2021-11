Abstimmung Alkohol in der Migros: Delegierte wollen Verkaufsverbot kippen Gibt es künftig Wein und Bier in der Migros? An der Delegiertenversammlung erhielt ein entsprechender Antrag die nötige Mehrheit.

Alkohol gibt es derzeit in den Migros-Filialen nicht. Anders sieht es mehreren Tochterunternehmen des Konzerns aus. Keystone

Das Tabu wankt: Die Migros könnte künftig alkoholische Getränke ins Sortiment nehmen. An der Delegiertenversammlung vom Samstag hat sich für einen entsprechenden Antrag die nötige Zweidrittelmehrheit gefunden. Dies teilt die Migros am Samstag mit. Der Entscheid fiel mit 85 zu 22 Stimmen, wie es in der Mitteilung heisst. Damit könnte das Verkaufsverbot von alkoholischen Getränken aus den Statuten der Genossenschaft gestrichen werden.

Auf Antrag von fünf Delegierten und nach Annahme durch die Migros-Verwaltung musste sich die Delegiertenversammlung mit dieser Thematik beschäftigen. Die Frage, ob auch die Migros in das Geschäft mit Alkohol einsteigen soll, wird immer wieder diskutiert. In mehreren Tochterunternehmen verkauft der Konzern längst Bier, Wein und Schnaps. Für den Gründer der Migros, Gottlieb «Dutti» Duttweiler, kam dagegen Alkohol im Sortiment nie in Frage.

Regionale Unterschiede möglich

Der Entscheid der Delegiertenversammlung ist aber nur ein erster Schritt in Richtung Alkoholverkauf in der Migros. Nach dem Ja kommen nun bis zum 3. Dezember die Verwaltungen und Genossenschaftsräte der zehn regionalen Migros-Genossenschaften zusammen. Die regionalen Organe müssen dann für ihre jeweilige Genossenschaft entscheiden, ob sie der Aufhebung des Alkoholverkaufsverbots ebenfalls zustimmen und ob sie die Frage in einer Urabstimmung den Genossenschafterinnen und Genossenschaftern vorlegen.

Migros-Delegierte haben soeben entschieden – sie machen den demokratischen Weg frei zur Frage des Alkoholverkaufs in Migros-Filialen. Weitere Infos folgen. pic.twitter.com/KuMhZ05aTt — Migros (@migros) November 6, 2021

Jene Genossenschaften, die sich für eine Statutenänderung aussprechen, müssen dann bis am 4. Juni 2022 eine Urabstimmung durchführen. Für alle Entscheidungen sind Zweidrittelmehrheiten nötig. Frühstens 2023 könnten dann tatsächlich Wein und Bier in den Regalen der Migros-Filialen stehen. Allerdings nicht zwangsläufig in allen Regionen. Es ist durchaus möglich, dass einzelne regionale Genossenschaften den Verkauf ablehnen. Dies könnte dazu führen, dass beispielsweise in der Ostschweiz Bier in der Migros verkauft werden darf, während es in Luzern verboten bleibt. (mg)