50 Jahre Frauenstimmrecht «Ein Sieg der Demokratie»: Bundesrat lädt doch noch zur offiziellen Jubiläumsfeier – jetzt im Livestream Vor 50 Jahren hat die Schweiz das Frauenstimm- und Wahlrecht doch noch eingeführt. Dass die Schweizer den Schweizerinnen dies gewährten, streicht der Bund in einer offiziellen Feier speziell hervor.

Am 7. Februar 1971 haben die Schweizer den Schweizerinnen das Frauenstimm- und Wahlrecht zugestanden – als drittletztes Land Europas. Formell eingeführt wurde es bereits ein paar Wochen später, am 16. März 1971. Und nun, 50 Jahre danach – coronabedingt im Sommer – feiert der Bundesrat das Jubiläum offiziell nach. Und zwar am Donnerstag mit einer Würdigung des historischen Ereignis im Bundeshaus in Bern.

«Der 7. Februar 1971 ist die Geburtsstunde jener Demokratie, auf die wir heute zu Recht stolz sind», sagte Justizministerin Karin Keller-Sutter als Gastgeberin des Jubiläumsanlasses. Es sei allerdings eine «Ironie der Geschichte» gewesen, dass die nach dem Weltkrieg in den Nachbarländern stark ausgebauten Volksrechte dazu führten, dass die Schweiz punkto Frauenstimmrecht plötzlich zur Nachzüglerin wurde, heisst es in einer Mitteilung des Justizdepartements. Doch hätten schliesslich – wie einzig noch in Liechtenstein 1984 – die Männer den Frauen das Stimmrecht gewährt. «Ein Sieg der Demokratie», nennt dies das Justizdepartement in seiner Mitteilung.

Befürworterinnen des Frauenstimmrechts werben vor der Abstimmung vom 7. Februar 1971 in Zürich für ein Ja zum Frauenstimmrecht. Keystone

Bundespräsident Parmelin: «Zeichen der Zeit erkannt»

«Dank der Frauenbewegung wurden auch in der Schweiz die Zeichen der Zeit erkannt», wird Bundespräsident Guy Parmelin in der Mitteilung zitiert. Dass als erster Kanton die Waadt bereits 1959 das Frauenstimm- und Wahlrecht einführte, erfülle ihn als Waadtländer Bundesrat mit Stolz. Dass mit dem wahren Nachzügler Appenzell Innerrhoden ein kleiner Teil der Schweizerinnen allerdings bis 1990 auf ihr demokratisches Mitbestimmungsrecht warten mussten, wird in der Mitteilung des Justizdepartements dagegen nicht erwähnt.

Laut EJPD haben an dem online übertragenen Jubiläumsanlass 150 Vertreterinnen und Vertreter von Bund und Kantonen, der Justiz, Wissenschaft und Frauenorganisationen teilgenommen. Auch Vertreterinnen der Pioniergenerationen sowie Jungbürgerinnen und Jungbürger waren im Bundeshaus zugegen.

Das letzte Land in Westeuropa, welches das Frauenstimmrecht bislang noch immer nicht eingeführt hat, ist übrigens der Vatikan. In dem Kirchenstaat in Rom sind bis zum heutigen alle Versuche gescheitert, dass Ordensschwestern in Synoden ebenfalls mitbestimmen dürfen. (sat)