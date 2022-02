13. Februar 2022 So hat die Schweiz entschieden: Alle Abstimmungsresultate – national, aus den Kantonen und den Städten Von Basel über Jura bis Zürich: Hier finden Sie die wichtigsten Abstimmungs- und Wahlergebnisse aus der Schweiz, den Kantonen und Städten. Zudem lesen Sie erste Reaktionen und Einschätzungen – und finden alle Links auf unsere Artikel.

Nationale Vorlagen

Die Gegner des Mediengesetzes waren mit ihrer Kampagne erfolgreich. Keystone

Zeitungen, Zeitschriften und Onlinemedien werden künftig nicht stärker staatlich subventioniert. Das Stimmvolk lehnt die Medienförderung deutlich ab: 54,6 Prozent der Stimmberechtigten sagen Nein zum Mediengesetz. Das ist eine herbe Niederlage für Bundesrat und Parlament.

Die Befürworter des Mediengesetzes sind enttäuscht über den Ausgang der Abstimmung. Die Gegner sprechen dagegen von einem «Freudentag». Einig sind sie sich darin, dass es ein neues Paket braucht.

Überladene Vorlage und ungeschickte Medienhäuser: Unser Politautor Francesco Benini erklärt in seinem Kommentar, weshalb das Mediengesetz gescheitert ist.

SP und Grüne lehnten die Abschaffung der Emissionsabgabe ab, GLP, Mitte, FDP und SVP befürworten sie. Keystone

Die Stempelsteuer bei der Emissionsabgabe auf Eigenkapital bleibt. Das Schweizer Stimmvolk hat das Referendum aus linken Kreisen mit 62,7 Prozent angenommen. Dieses deutliche Verdikt ist eine Schlappe für Bundesrat und Parlament. Gegen die Vorlagen hatten Linke und Gewerkschaften das Referendum ergriffen. Die Emissionsabgabe wird bei der Gründung einer Gesellschaft oder bei einer Kapitalerhöhung fällig. Sie beträgt ein Prozent des aufgenommen Kapitals ab einem Freibetrag von einer Million Franken.

Während sich die Gegner der Stempelsteuer über das Resultat freuten, ist bei den Befürwortern das grosse Wundenlecken angesagt. Es sei «Grossfirmenbashing» betrieben worden, die Gegner hätten nicht mit Fakten argumentiert, sondern «mit niederen Emotionen der Neidkultur».

Für Doris Kleck, stellvertretende Chefredaktorin bei CH Media, ist das Resultat eine «krachende Niederlage» für die bürgerlichen Parteien und die Wirtschaftsverbände. Hier geht es zu ihrem Kommentar.

Die Tabak-Initiative wurde am Sonntag deutlich angenommen. Keystone

Die Schweizer Stimmbevölkerung will Tabakwerbung stärker einschränken. 56,6 Prozent haben für die Initiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» gestimmt. Es ist die 25. Volksinitiative, die an der Urne angenommen wird. Nach dem Ja wird künftig jegliche Art von Tabakwerbung, die Kinder und Jugendliche erreicht, verboten. Unter anderem auf Plakaten, im ÖV, auf Sportplätzen und in Verkaufsstellen. Auch im Internet, in der Presse und in den sozialen Medien ist ein weitgehendes Werbeverbot zu erwarten.

Die Initianten freuen sich über einen «Meilenstein für die Prävention» und erhoffen sich dadurch Fortschritte. Für die Gegnerschaft hätte auch der Vorschlag des Parlaments die Anliegen der Initiative erfüllt. Sie fordern jetzt ein Vorgehen «mit Augenmass».

Die Bevölkerung wolle bei Tabakprodukten einen effektiven Jugendschutz, schreibt CH Media-Inlandredaktor Christoph Bernet in seinem Kommentar zur Abstimmung. Die Gegner hätten die Urteilsfähigkeit der Stimmenden nicht ernst genommen und täten gut daran, ihre Kampagne zu überdenken.

Das Verbot für Tierversuche scheiterte an der Urne deutlich. Keystone

Versuche an Tieren und Menschen bleiben hierzulande erlaubt. Das Stimmvolk hat eine Initiative deutlich bachab geschickt. Lediglich 20,9 Prozent der Stimmberechtigten stimmten für die Initiative. Für die Mehrheit ist das Anliegen zu radikal. Das Resultat solle aber ein Ansporn sein für die Zukunft.

Kantone

Auch künftig werden Fahrzeuge im Kanton Bern nicht nach ihrem CO 2 -Ausstoss besteuert. Keystone

Statt nur nach Gewicht wollte der Kanton Bern künftig Fahrzeuge auch nach ihrem CO2-Ausstoss besteuern. Diesem Ansinnen hat das Stimmvolk nun einen Riegel geschoben. Mit 53 Prozent verwarf es die entsprechenden Pläne. Das Referendum dagegen hatte die SVP ergriffen.

Die Primaten-Initiative scheiterte an der Urne deutlich. Keystone

Grundrechte für Primaten stossen in Basel-Stadt nur auf wenig Sympathie. 74,7 Prozent der Stimmenden lehnten die Primaten-Initiative ab, wie der Kanton mitteilte. Die Volksinitiative «Grundrechte für Primaten» wollte, dass die kantonale Verfassung mit einem Artikel für das «Recht von nichtmenschlichen Primaten auf Leben und auf körperliche und geistige Unversehrtheit» ergänzt wird. Diese sollten künftig nicht mehr als Sachen, sondern «als empfindungsfähige Individuen» behandelt werden

In Genf gelten künftig schärfere Kriterien für Wohnungssubventionen. Keystone

Wer im Kanton Genf Wohnungssubventionen erhalten will, muss künftig strengere Kriterien erfüllen. Das Stimmvolk hat mit 50,7 Prozent knapp Ja gesagt zum geänderten Wohngesetz. Wer Antrag auf die Unterstützung stellen will, muss im Kanton Genf Steuern zahlen und neu mindestens vier statt nur zwei Jahre am Stück im Kanton gelebt haben. Die Befürworter wollen so die ansässigen Einwohner bevorzugen.

Die Gegner sprechen von einem «diskriminierenden und unsozialen Wohnraumgesetz». Es biete nur illusorische Lösungen für die Wohnungsprobleme in Genf und schade denjenigen am meisten, welche sich in einer prekären Lage befinden.

Im Kanton Jura gelten bald strengere Transparenz-Regeln für Parteien. (Symbolbild) Keystone

Im Kanton Jura herrscht bald Transparenz bei der Parteienfinanzierung. Die jurassische Stimmbevölkerung hat die Transparenz-Initiative der SP mit 59,9 Prozent Ja-Stimmen angenommen. Diese verlangte unter anderem, dass Parteien, Wahlkampfkomitees und Organisationen, die an Wahlen und Abstimmungen teilnehmen, ihre Finanzen offenlegen müssen.

In Schaffhausen sinken die Steuern. Keystone

Mit satten Mehrheiten haben Schaffhauserinnen und Schaffhauser zwei Steuervorlagen angenommen. Dagegen haben sich die Linken gewehrt. Beschlossen wurden sowohl eine Steuersenkung aufgrund der Corona-Krise, sowie und höhere Versicherungsabzüge und tiefere Tarife bei den Vermögenssteuern.

Die Baselbieter Bevölkerung sagte deutlich Nein zur Klimaschutz-Initiative. Kenneth Nars / BLZ

Die Klimaschutz-Initiative kam bei der Baselbieter Stimmbevölkerung nicht gut an. 64,3 Prozent der Stimmenden haben am Sonntag ein Nein in die Urne gelegt. Aus keiner der 86 Gemeinden wurde eine Ja-Mehrheit gemeldet. Die Klimaschutzinitiative forderte, dass sich der Kanton Baselland verbindlich zu den Klimazielen des Pariser Abkommens bekennt und dazu seine CO2-Emissionen spätestens bis 2050 auf Netto-null senkt. Das entspricht zwar dem Ziel des Bundes, umstritten ist allerdings, welche Rolle die Kantone dabei spielen sollen.

Städte

Die Auszählung der Wahlkreise dauert an. Resultate werden nicht vor 19 Uhr erwartet. Auch das Parlament wird neu gewählt. Hier werden die Resultate aber noch später vorliegen.