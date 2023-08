Schwere Unwetter in Slowenien und Österreich: Tote und Vermisste

Heftige Unwetter mit Starkregen sorgte in Slowenien und Österreich für schwere Schäden. In Slowenien sind mindestens vier Personen ums Leben gekommen. Weitere werden vermisst. In beiden Ländern kam zu Überschwemmungen und Erdrutschen.