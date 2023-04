Biden erwartet keine Unruhen wegen Trump-Anklage in New York

US-Präsident Joe Biden glaubt nicht an Unruhen in New York im Zusammenhang mit der Anklageerhebung gegen seinen Vorgänger Donald Trump. «Nein, ich habe Vertrauen in das New York Police Department», antwortete der 80-Jährige in Minnesota auf die Frage, ob er mit Krawallen in der Millionenmetropole rechne.

Biden besuchte dort eine Fabrik, um für die Wirtschaftspolitik seiner Regierung zu werben. Er vertraue auch dem Rechtssystem der USA, sagte Biden. Etwa zur gleichen Zeit, in der die Maschine Trumps in New York landete, verglich Biden seine ökonomische Agenda mit der «des letzten Typen, der diesen Job hatte».

Bei seinem Rückflug nach Washington verfolgte Biden im Regierungsflieger Air Force One auf einem grossen Fernseher zusammen mit seinen Mitarbeitern die Berichterstattung zu der strafrechtlichen Anklage Trumps – der ersten eines ehemaligen Präsidenten in der Geschichte des Landes. Es wird erwartet, dass Biden seine Kampagne zur Wiederwahl in Kürze offiziell bekanntgibt. (AP/dpa)