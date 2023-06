Das erwartet Trump vor Gericht

Trump traf am Montag in Miami ein und schlug sein Lager in seinem luxuriösen Resort Doral auf. Der Gerichtstermin, bei dem unter anderem die Anklage verlesen werden soll, ist am Dienstag für 15 Uhr Ortszeit (21 Uhr MEZ) angesetzt.

Trump wird dann vorübergehend in Gewahrsam genommen. Üblicherweise werden Beschuldigten bei diesen Terminen Fingerabdrücke abgenommen, es werden klassische Polizeifotos gemacht, oft auch Handschellen angelegt. Wie genau der Ablauf bei Trump sein wird, war vorab unklar. In New York hatten die Behörden bei Trump auf Handschellen und ein Foto verzichtet.

Das Interesse am Trump-Prozess ist gross. Keystone

Es gilt ausserdem als sicher, dass Trump nach dem formalen Prozedere das Gericht wieder verlassen wird. Der Republikaner will dann von Florida aus nach New Jersey fliegen, wo er in seinem Golfclub in Bedminster für Dienstagabend (20.15 Uhr Ortszeit/02.15 Uhr MEZ in der Nacht zu Mittwoch) eine Ansprache vor Anhängern angekündigt hat. (dpa)