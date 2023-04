Religion Dalai Lama entschuldigt sich nach Kritik an Kuss von Kind Das geistige Oberhaupt der Tibeter necke Menschen, die es treffe, oft auf unschuldige und verspielte Art, heisst es auf der Webseite des 87-Jährigen. Die Szene in einem Video, auf die sich das bezieht, wird nicht überall so gewertet.

Der Dalai Lama hat sich entschuldigt. Keystone

Der Dalai Lama hat sich nach Empörung über ein Video entschuldigt, in dem er ein Kind auf den Mund küsst. Das geistige Oberhaupt der Tibeter bedauere den Vorfall und wünsche dem Jungen und dessen Familie sowie seinen vielen Freunden auf der Welt, denen seine Worte Schmerzen bereitet hätten, Gutes, hiess es in einer Mitteilung auf der offiziellen Homepage des 87-Jährigen.

Zu dem Vorfall kam es im Februar bei einer öffentlichen Veranstaltung im Tempelkomplex Tsuglagkhang im indischen Dharamsala, wo der Dalai Lama im Exil lebt. Er nahm Fragen aus dem Publikum entgegen, dabei fragte der Junge, ob er ihn umarmen dürfe.

Der Dalai Lama bat ihn auf die Plattform, auf der er sass. Im Video ist zu sehen, wie er mit einer Geste auf seine Wange deutet. Nach einer Umarmung gibt ihm das Kind einen Kuss. Anschliessend fordert der Dalai Lama den Jungen in dem Video auf, ihn auf den Mund zu küssen – und streckt seine Zunge heraus. «Und lutsch meine Zunge», hört man den Dalai Lama sagen, während der Junge seine Zunge herausstreckt und sich unter dem Gelächter des Publikums nach vorne beugt.

Harsche Reaktionen

In sozialen Netzwerken wurde das Verhalten des religiösen Führers als unangemessen und verstörend kritisiert. SNAP, eine Gruppe, die sich für die Belange von Opfern des Missbrauchs durch Geistliche einsetzt, zeigte sich entsetzt. «Unsere Hauptsorge gilt dem unschuldigen Jungen, der Gegenstand dieser widerwärtigen Aufforderung durch eine verehrte spirituelle Figur war», erklärte die Gruppe.

Das Herausstrecken der Zunge galt in der tibetischen Kultur einst als Begrüssung, ist aber heute kaum noch zu beobachten. «Seine Heiligkeit neckt oft Menschen, denen er begegnet, auf eine unschuldige und verspielte Art, selbst in der Öffentlichkeit und vor Kameras», hiess es in der Mitteilung des Dalai Lamas.

Der Tibeter machte Dharamsala zu seinem Hauptquartier, nachdem er nach einem gescheiterten Aufstand gegen die chinesische Herrschaft 1959 die Flucht ergriff. Wenngleich Indien tibetische Exilanten aufnimmt, betrachtet es Tibet als Teil der Volksrepublik. (dpa)