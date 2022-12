Die Verschwörer, die am Mittwoch in Deutschland verhaftet wurden, erinnern an einen Schwank aus dem Komödienstadel. Doch dass sich unter ihnen auch ein Bundeswehrsoldat befindet, sollte jenen, die alles nur halb so schlimm finden, zu denken geben.

Hansjörg Friedrich Müller, Berlin