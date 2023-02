Glückskette lanciert Spendenaufruf

Die Glückskette hat einen Spendenaufruf für die Betroffenen der Erdbeben in der Türkei und Syrien lanciert. Das teilte die Schweizerische Spendensammelorganisation am Montag mit. Sie stehe in engem Austausch mit ihren Schweizer Partnerorganisationen, die bereits seit Jahren in der Nähe des Katastrophengebiets in Syrien tätig seien. In der Türkei wiederum ist laut Glückskette momentan vor allem das Rote Kreuz und der Rote Halbmond im Einsatz.

«Gemeinsam mit unseren Schweizer Partnerorganisationen vor Ort, klären wir, wo die Bedürfnisse am grössten sind und evaluieren, wie wir helfen können», wird Glückskette-Direktorin Miren Bengo in der Mitteilung zitiert. «Derzeit konzentrieren sich alle Anstrengungen auf die Suche nach verschütteten oder vermissten Personen sowie auf die Bereitstellung von Nahrung, Wasser und Notunterkünften für die Überlebenden, die alles verloren haben.» Sie appelliere an die Solidarität in der Schweiz, «uns bei der Bewältigung des Ausmasses dieser Katastrophe zu helfen». (abi)