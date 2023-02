WHO wartet auf grünes Licht für Erdbebenhilfe-Auslieferung in Syrien

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Konvois mit Erdbeben-Hilfe für die Rebellengebiete in Nordwest-Syrien bereit, wartet aber noch auf die Ausliefergenehmigung. Die Regierung in Damaskus habe eine umfassende Genehmigung gegeben, Konvois aus Gebieten unter Regierungskontrolle in Rebellengebiete zu bringen, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Sonntag in der syrischen Hauptstadt Damaskus. «Wir sind bereit, wir warten darauf, von der anderen Seite zu hören», sagte Tedros. Das Gebiet um Idlib ist unter Kontrolle von Milizen.

Die in Nordwest-Syrien tätige humanitäre Hilfsorganisation Weisshelme hatte sich am Freitag darüber beschwert, dass bis dahin praktisch keine UN-Erdbebenhilfe in der Region angekommen sei.

Nach Angaben von Tedros hat der syrische Präsident Baschar al-Assad ihm in Aussicht gestellt, wegen der Notsituation weitere Grenzübergänge zwischen dem Nordwesten und der Türkei zu öffnen. (dpa)