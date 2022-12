Konflikt Spannungen auf dem Balkan: Serbien soll Armeechef an Grenze zu Kosovo entsandt haben Laut Medienberichten hat der serbische Präsident Aleksandar Vučić seinen Generalstabschef Milan Mojsilović an die Grenze zu Kosovo entsandt. In der Nacht seien Schüsse gefallen.

Der serbische Präsident Aleksandar Vučić soll den Generalstabschef an die Grenze zum Kosovo entsandt haben. Keystone

Die deutsche Zeitung «Die Zeit» zitierte am Montag den serbischen Fernsehsender «Pink»: Diesem soll Generalstabschef Milan Mojsilović gesagt haben, Präsident Aleksandar Vučić habe ihn an die Grenze zum Kosovo entsandt. Die serbische Armee habe präzise und klare Aufgaben, die vollständig umgesetzt würden, soll Mojsilović gesagt haben. Die Lage an der Grenze sei kompliziert und komplex und erfordere die Präsenz der serbischen Armee.

In der Nacht sind laut Angaben der Nachrichtenagenturen Agence France-Presse und Reuters im serbisch besiedelten Norden des Kosovo Schüsse gefallen. Die kosovarischen Behörden haben eine Beteiligung ihrer Polizeikräfte dementiert.

Serbien möchte eigene Truppen zum Schutz der Kosovo-Serben

In den vergangenen Wochen war es in den serbisch besiedelten Gebieten mehrfach zu Konfrontationen mit kosovarischen Sicherheitskräften gekommen. Serbien hatte die von der Nato geführte Friedenstruppe Kfor deshalb im Dezember um das Einverständnis ersucht, ein Truppenkontingent von rund 1000 Armeeangehörigen in die serbisch dominierten Gebiete zu schicken, wie es ein 1999 geschlossenes Friedensübereinkommen vorsieht. Die Kfor ist derzeit dabei, den Antrag zu prüfen.

Der Status der ehemaligen serbischen Provinz Kosovo ist international umstritten. Kosovo hatte 2008 einseitig die Unabhängigkeit ausgerufen. Anerkannt wird diese von den USA und den meisten EU- und NATO-Staaten sowie der Schweiz. Bisher betrachten erst 101 von 193 UNO-Mitgliedstaaten Kosovo als souveränen Staat.

Zu den gewichtigsten Gegnern der Unabhängigkeit des Kosovo gehören China und Russland. Innerhalb Europas haben Spanien, die Ukraine und die meisten Balkanstaaten die Unabhängigkeit des Kosovo bisher nicht anerkannt. (wap)