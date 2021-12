Kommentar Zwei SVPler führen 2022 die Aargauer Regierung an – das kann ja nur gut gehen Ausgerechnet zwei Vertreter der Corona-Oppositionspartei SVP bekleiden 2022 die zwei höchsten Aargauer Regierungsämter: Alex Hürzeler als Landammann, Jean-Pierre Gallati als Landstatthalter. Wie passt das zusammen? Rolf Cavalli Hören Drucken Teilen

Das offizielle Regierungsratsfoto 2022, aufgenommen im Kommissionszimmer im Regierungsgebäude in Aarau. Von links: Staatsschreiberin Joana Filippi, Markus Dieth, Landstatthalter Jean-Pierre Gallati, Landammann Alex Hürzeler, Stephan Attiger, Dieter Egli. Donovan Wyrsch

Es war eine formelle Selbstverständlichkeit und blieb deshalb von der Öffentlichkeit unbeachtet: An seiner letzten Sitzung vor Weihnachten wählte der Gesamtregierungsrat Alex Hürzeler zum neuen Landammann und Jean-Pierre Gallati als Landstatthalter zu dessen Stellvertreter.

Alex Hürzeler, Vorsteher des Departements Bildung, Kultur und Sport (BKS), wird nach 2013 und 2018 bereits zum dritten Mal Vorsitzender der Regierung. Jean-Pierre Gallati, 2019 in die Regierung gewählt und seither Vorsteher des Departementes Gesundheit und Soziales (DGS), übernimmt aufgrund der Zugehörigkeitsdauer im Gremium zum ersten Mal den stellvertretenden Vorsitz.

Die neue Hackordnung spiegelt sich im traditionellen Regierungsratsfoto, diesmal im repräsentativen Kommissionszimmer im Regierungsgebäude in Aarau aufgenommen: Chef Hürzeler, sitzend in der Mitte, und wie es das Protokoll vorsieht, links von ihm (aus Betrachterperspektive) sein Stellvertreter Gallati und die weiteren Regierungsräte nach Dienstjahren geordnet: rechts Stephan Attiger, ganz links Markus Dieth und ganz rechts der Amtsjüngste Dieter Egli.

Zum ersten Mal in der Geschichte wird die Aargauer Regierung von zwei SVP-Politikern angeführt. Ausgerechnet zwei Vertreter der grössten Corona-Oppositionspartei sollen den Kanton also durch das dritte Coronajahr führen, das mit der Omikron-Variante äusserst unberechenbar beginnt. Eine SVP-Doppelspitze in der Exekutive bei gleichzeitiger Verhärtung der Fronten in der Pandemiepolitik – was widersprüchlich scheint, kann durchaus aufgehen. Dafür sprechen:

- Die integrative Kraft unseres Konkordanzsystems. Wer regiert, übernimmt Verantwortung jenseits von Parteidogmen. Das gilt in einer schweren Krise noch mehr als in normalen Zeiten. Für parteiideologische Mätzchen ist die aktuelle Lage erstens zu ernst und bieten Parteiprogramme ohnehin keine Orientierung bei der Bekämpfung einer Pandemie.

- Die betroffenen Personen. Die beiden SVP-Magistraten haben bewiesen, dass sie nicht als Parteisoldaten regieren. Alex Hürzeler war nie ein Scharfmacher. Er hat sich schon vor Jahren von seiner Partei emanzipiert und muss sich von dieser entsprechend regelmässig Kritik anhören. Jean-Pierre Gallati, ordnungspolitisch sonst selber stramm rechts, nahm als Corona-Krisenmanager von Anfang keine Rücksicht auf die Parteimeinung und entscheidet, wie er es für richtig hält.

- Die Kontrollfunktion der Parteien. Im Gegensatz zu einem Regierungs-Oppositionssystem wie etwa in Deutschland sollen bei uns auch Regierungsparteien den Regierenden auf die Finger schauen und dabei auch Kritik an eigenen Vertretern üben. Mit Letzterem spart die SVP Aargau fürwahr nicht.

Die Strapazierfähigkeit dieser Doppelrolle stösst allerdings an Grenzen. In der Bewältigung der Pandemiekrise liegt die Verantwortung zwar vorab bei der Exekutive, Parteien können wenig ausrichten. Nicht direkt in der Verantwortung zu stehen, ist allerdings keine Legitimation dafür, verantwortungslos zu agieren und die Coronapolitik – allem voran die Impfbemühungen – laufend zu torpedieren. Mit zwei eigenen Leuten an der Spitze der Regierung wird das zunehmend auch an der SVP-Basis schwer nachvollziehbar.

Alex Hürzeler als Bildungsdirektor und Jean-Pierre Gallati als Gesundheitsdirektor waren schon in den letzten beiden Coronajahren besonders gefordert. Mit ihren Zusatzrollen als Landammann und Landstatthalter sind sie es noch mehr. Ihnen und der Gesamtregierung ist nächstes Jahr Entschlossenheit, Mut und Weitsicht zu wünschen. Es darf noch mehr davon sein. Zum Wohle aller.