Kommentar Angst vor der Normalität: Die Rückkehr ins Büro ist keine Rückkehr in die Zeit vor Corona In den vergangenen eineinhalb Jahren haben wir uns an die neue Normalität gewöhnt. Besonders für introvertierte Menschen ist die Rückkehr ins Büro eine Herausforderung.

Redaktion von CH Media in Aarau. Keystone

Es ist eine Rückkehr, die es nicht zu unterschätzen gilt. Ab nächster Woche kehren viele Angestellte wieder an ihren Arbeitsort zurück. Aus der Homeoffice-Pflicht des Bundesrates ist wegen der stark sinkenden Fallzahlen bloss noch eine Empfehlung geworden.

Doch die Rückkehr ins Büro ist keine Rückkehr in die Zeit vor Corona. Dessen sollten sich die Arbeitgebenden bewusst sein. Denn eineinhalb Jahre sind vergangen – eine lange Zeit für das Gewohnheitstier Mensch. Viele Personen, die zuvor von 8 bis 17 Uhr im Büro umgeben von Arbeitskolleginnen und -kollegen sassen, haben sich an mehr Flexibilität, mehr Freiraum gewöhnt. Und an Sitzungen in Trainerhosen.

Für introvertierte Menschen ist die Rückkehr besonders herausfordernd. Vom sogenannten Cave-Syndrom ist die Rede, der Angst vor der Normalität und dem Pflichtgefühl, die eigene Höhle verlassen und wieder in sozialen Kontakt treten zu müssen. Manche US-Firmen setzen deshalb auf farbige Armbänder, die allen Teammitgliedern signalisieren, wie viel körperlicher Kontakt im Büro willkommen ist.

Schweizer Konzernen wie die Migros oder die SBB sind solche Massnahmen zu bunt. Das ist in Ordnung. Dennoch zeigt das Beispiel, dass sich die Sensibilität vieler Angestellten nach dieser langen Pandemie, die mit viel Unsicherheit verbunden ist, verändert hat.