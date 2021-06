Persönlich Taschengeld dank Loskauf am Kiosk Ungläubig blickte ich vor wenigen Tagen die Kassiererin am Kiosk an, als ich mein Glück mit einem Win-for-Live-Los herausfordern wollte. Hatte ich sie vielleicht falsch verstanden? Cynthia Mira Merken Drucken Teilen

Wussten Sie, dass man ein gewisses Alter benötigt, um für 5 Franken ein Win-for-Life-Los am Kiosk zu kaufen? Ich bisher auch nicht. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Ungläubig blickte ich vor wenigen Tagen die Kassiererin am Kiosk an, als ich mein Glück mit einem solchen Los herausfordern wollte. Ich bat sie höflich, ihre Frage zu wiederholen. Hatte ich sie vielleicht falsch verstanden?

Nein, hatte ich nicht. Sie wollte tatsächlich meinen Jahrgang wissen, obwohl ich auf die 35 zugehe. Ich war irritiert. Und ging davon aus, dass sie mein Alter für irgendeine Studie wissen will. So wie sich hin und wieder SBB-Angestellte bei einer Ticketkontrolle nach der aktuellen Fahrstrecke erkundigen. Die Herausgeber wollen vielleicht mehr darüber erfahren, wie alt die Leute sind, die sich für ein Win-for-Life-Los entscheiden.

Die Kassiererin aber entschuldigte sich eifrig, schliesslich war sie von meiner Antwort und Altersangabe schockiert und wurde ganz verlegen. Ich bin es mir zwar gewohnt, mindestens zehn Jahre jünger eingeschätzt zu werden, und frage mich nach jedem Geburtstag, wann das aufhört oder was ich dagegen tun könnte.

Aber dass ich noch immer minderjährig aussehen und ein Los nur zusammen mit meinen Eltern kaufen können soll, das ist mir dann doch neu. Immerhin gab es einen Gewinn: 15 Franken! Das reicht zwar nicht fürs Leben, aber das macht nichts, ich behalte es als mein Taschengeld.