Zurück in Richtung Normalität – Zürich beendet die «ausserordentliche Lage» am Freitag

Das bedeutet, dass die Arbeit des eingesetzten Regierungsrats-Ausschusses beendet ist und die Kantonale Führungsorganisation (KFO) zum Normalbetrieb zurückkehrt.

Wie Regierungsrätin Silvia Steiner (CVP) am Donnerstag vor den Medien sagte, haben sich die Ansteckungszahlen so positiv entwickelt, dass der Zeitpunkt dafür nun richtig ist. «Wir beobachten aber auch die wieder steigenden Zahlen der vergangenen Tage.» Die Gesundheitsdirektion wolle dazu in der kommenden Woche informieren.

Die «ausserordentliche Lage» galt seit Mitte März. Regierungsrat und KFO erhielten damit zusätzliche Kompetenzen, damit sie rasch die nötigen organisatorischen und finanziellen Entscheide treffen konnten.