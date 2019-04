Ein voller Znüni-Tisch steht am Dienstagmorgen um zehn Uhr für die bis vierjährigen Kinder und ihre Eltern bereit. Sie treffen sich in der neuen reformierten Kirche Urdorf zum gemeinsamen Singen. Nachdem sie Zopf, Orangensaft oder Kaffee vertilgt haben, startet der musikalische Teil des Eltern-Kind-Singens. Es ist ein Treffpunkt für Familien aus dem ganzen Dorf – ob religiös oder nicht: Singlustige sind willkommen. «Es ist ungezwungen und gemütlich», sagt eine Mutter, die regelmässig dabei ist. Esther Grieder, Pfarrerin in Urdorf, leitet das Eltern-Kind-Singen seit zwei Jahren. «Es kommen immer wieder andere Leute. Das Programm wird auf das Alter der Kinder abgestimmt. Wenn es Ältere dabei hat, reiten wir beispielsweise auf Steckenpferden zur Musik», sagt sie.

Sobald alle Sänger gestärkt sind und die Pianistin da ist, sitzen sie im Kreis zusammen. Die Stimmung ist durch das einfallende Morgenlicht und die zufrieden mampfenden Kinder fast schon besinnlich. Als die ersten Töne des Klaviers erklingen, stimmen die Eltern und Kinder in das Lied «Grüezi mitenand» ein und bewegen sich dazu. Nebst Kinderliedern wird auch über Gott gesungen. Nach einigen Stücken holt Grieder bunte Tücher dazu, die alle im Takt zum Lied «Mir tanzed» schwingen. Die Mutter eines Mädchens ist begeistert: «Es ist eine schöne Begegnungszone. Man lernt andere Eltern kennen, und die Kleinen finden neue Gspänli.»