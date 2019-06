Am Dienstagabend hat die Klubleitung des FC Dietikon an einer Sitzung besprochen, wie der Aufstieg von der 2. Liga interregional in die 1. Liga nächsten Samstag gefeiert werden soll. Den Aufstieg hatten sich die Dietiker am letzten Samstag mit dem 1:0-Sieg gegen Muri vorzeitig gesichert.

Am nächsten Samstag spielt Dietikon gegen Aegeri das letzte Saisonspiel auf der Dornau. Die Heimstätte der Dietiker solle sich in einen rot-weissen Hexenkessel verwandeln, sagt Klubleitungsmitglied Pascal Stüssi. «Wir erhoffen uns ein grosses Beisammensein von möglichst vielen Dietikerinnen und Dietikern und allen, die dem Klub sonst verbunden sind.» Dafür will der Klub noch mehr bieten als Aufsteigerfussball.