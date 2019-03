Beim Betreten des «modernsten Reformhauses der Schweiz» muss man sich zuerst orientieren. In diesem Laden kaufen die Kunden nicht nach Produktkategorien, sondern nach Diät oder Unverträglichkeit ein. Die Waren sind in Regalen mit Überschriften wie «Glutenintoleranz» oder «Wechseljahre» eingeräumt. Was man bezüglich Fitness-, Allergiker- oder sonstigen gesunden Produkten sucht: «Libergy»-Besitzer Pascal Bättig wird es auftreiben. «Da der Laden klein ist, sind wir flexibel, was die Produkte anbelangt. Das ermöglicht es uns, auf Kundenwünsche einzugehen», sagt er. Hier würden die Kunden bestimmen, was ins Regal kommt.

Schon drei Jahre führt er seinen Laden in Dietikon. Aber woher kommen die Kunden? Dietikon liegt zwar zentral, aber die Bewohner orientierten sich tendenziell weniger an Gesundheits-Trends als Zürcher. «Die meisten unserer Kunden kommen aus Zürich, Luzern, Bern und Basel hierher», sagt Bättig. Auch Laufkundschaft habe der Laden an der Zentralstrasse kaum.

Rentiert denn so ein Laden? «Ja. Das sieht man an der Mitarbeiterzahl: Die ersten zwei Jahre arbeitete ich alleine, jetzt habe ich vier Angestellte», sagt Bättig. Er beschäftigt inzwischen zwei Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin und einen Lehrling. «Meine Angestellten kommen aus schwierigen Lebenssituationen. Sie kamen von der IV oder vom Sozialamt hier her. Jetzt sind sie fest angestellt», sagt er.