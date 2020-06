Zwingli ist wieder zurück in Zürich – und sollte «nicht nur von oben, auch von unten» betrachtet werden

In den letzten Monaten wurde der Schaden in der Kunstgiesserei St.Gallen für rund 60'000 Franken behoben. Was man von der Eisenkonstruktion noch retten konnte, hat man restauriert. Neu wurde eine Konstruktion aus Edelstahl hinzugefügt. Da diese auf Metallscheiben liegt, kommt sie auch nicht mehr ständig mit Regenwasser in Berührung. «Jetzt dürfte Zwingli für die nächsten hundert Jahre wieder sicheren Stand haben», sagte Ritter.

Die Patina der Figur, die Ende des 19. Jahrhunderts von Heinrich Natter geschaffen worden war, hat man belassen. «Einzig das Gesicht des Reformators wurde etwas aufgefrischt, damit er etwas jünger aussieht», sagte Ritter. Die Kosten der Sanierung werden von der Stadt Zürich als Eigentümerin getragen.