Eine 24-jährige Autolenkerin ist am frühen Freitagmorgen in Küsnacht in einer Rechtskurve links von der Strasse abgekommen: Der Wagen überquerte einen Radweg, kollidierte mit einem Baum und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Die Lenkerin und eine 20-jährige Beifahrerin mussten mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gefahren werden.