Zwei betagte Fussgänger haben sich am Montagvormittag in Zürich-Wollishofen schwere Verletzungen zugezogen: Sie sind von einem Lieferwagen, der von der Kilchbergstrasse rückwärts in den Simmlersteig fuhr, touchiert worden und in der Folge gestürzt.

Der 93-jährige Mann und seine 90-jährige Frau mussten von Schutz & Rettung Zürich ins Spital gefahren werden, wie die Stadtpolizei mitteilte.

Hier die aktuellen Polizeibilder: