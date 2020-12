Dank Hinweisen und umfangreichen Ermittlungen habe man am 18. Dezember zwei mutmassliche Täter an ihren jeweiligen Wohnorten festnehmen können, teilte die Stadtpolizei Zürich am Dienstag mit.

Nach ersten polizeilichen Befragungen haben man die beiden 14-jährigen Teenager der Jugendanwaltschaft zugeführt. Sie hätten gestanden, die Laserblendung verübt zu haben.

Der Vorfall ereignete sich am 10. November im Stadtkreis 9.