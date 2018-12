Vor der Anpassung der Hinweistafeln war es so, dass Väter ihre Kinder entweder auf einem Parkbänkli in der Anlage gewickelt haben, was «Besucherinnen und Besucher störte», wie Derungs sagt. Oder aber sie gingen – ohne entsprechende Signaletik – auf die Frauentoilette, «was für viele Väter verständlicherweise zu unangenehmen Situationen führte», wie Derungs weiter sagt.

Solche Situationen dürften sich noch an einigen anderen Orte in der Stadt so oder ähnlich abspielen. Aber es geht auch anders: In vielen Restaurants und diversen Warenhäusern und im Zoo Zürich werden Wickeltische wo möglich in separaten Räumen als «Elternzimmer», in Nischen entlang von Durchgängen oder aber in den geschlechtsneutralen Toiletten für Personen mit Rollstuhl untergebracht.

Aus Platzgründen konnte die Stadtgärtnerei keinen solchen separaten Raum installieren. «Aus Platzgründen konnte auf der Herrentoilette weder ein Wickeltisch noch ein Klappwickeltisch montiert werden», sagt Derungs.

48 Züri-WCs mit Wickeltischen

Auch bei den städtischen WC-Anlagen befinden sich die Wickeltische oft aus Platzgründen im Rollstuhl-Bereich. Insgesamt 48 Züri-WC-Anlagen verfügen über Wickeltische. Damit sind etwas weniger als die Hälfte aller Zürcher Toilettenanlagen familiengerecht ausgestattet. «Ob ein Züri-WC mit einem Wickeltisch ausgestattet werden kann, ist unter anderem vom Ort abhängig und davon, ob die Anlage stark von Vandalismus betroffen ist», sagt Tabea Geiser vom Umwelt- und Gesundheitsschutz der Stadt Zürich.

Die Wickeltische bei den städtischen Toiletten werden mit Hinweisschildern signalisiert. Die Signaletik sei nicht geschlechtsneutral, wie Geiser sagt. Aber: «Wir werden intern klären, was es für Möglichkeiten gibt.»