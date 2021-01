Wie muss man sich WGs für Betagte vorstellen? Eine Autorin steht dazu Rede und Antwort

In Ihrem Buch beschreiben Sie eingangs eine Szene in einem Altersheim. Sie besuchen dort mit etwa 18 Ihre Grossmutter, die in einem langen Flur sitzt. Graues Linoleum, Neonlicht, es riecht nach Desinfektionsmittel und Urin. Irgendwo schreit jemand.

Rebecca Niederhauser: Dieser Besuch hat mich während meines ganzen Studiums und danach in meiner Tätigkeit an der Uni Zürich geprägt. Er hat letztlich auch zu meinem Buch geführt.

Ist es in unseren Altersheimen tatsächlich so trist?

Zwischen damals und heute liegen 20 Jahre. Es hat sich vieles verbessert. Dennoch haben noch immer viele ältere Menschen Angst, eines Tages an einem solchen Ort zu landen. Genauso gross ist aber bei vielen auch die Furcht, im grossen Eigenheim zu vereinsamen oder mit der Hausarbeit überfordert zu sein.

Was hat Sie am Wohnen im Alter interessiert?

Das Alter ist im Umbruch. Und die Frage, wie man im Alter wohnen will, ist entscheidend und stellt sich immer wieder neu. Es gibt ja nicht nur ein Alter.

Wie meinen Sie das?

Wenn mit Alt-Sein die Zeit ab 60 Jahren bis 90 oder älter gemeint ist, dann durchlebt man in diesen 30 oder mehr Jahren ja verschiedene Lebensphasen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Fit und erst 60 sehen diese anders aus, als wenn man hochbetagt ist. Entsprechend verändert sich auch die Wohnform, die man sich dann jeweils wünscht.