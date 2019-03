Der Wahlbarometer der SRG gab im Februar einen ersten Hinweis darauf, die Zürcher Wahlen haben den Trend der ökologischen Wende nun bestätigt: Parteien mit "Grün" im Namen sind derzeit nicht zu bremsen. Die neue Klimabewegung wird sich in Zürich in den nächsten vier Jahren direkt auf die Politik auswirken. 18 Sitze haben Grüne und Grünliberale gemeinsam zugelegt. Das ist eine bemerkenswerte Sitzverschiebung zugunsten der ökologischen Kräfte.

2. Die SVP hat ihren Zenit überschritten

Zugegeben: Die Fallhöhe der SVP war besonders gross, denn sie hat bei den Zürcher Wahlen 2015 30 Prozent erreicht – ein absoluter Spitzenwert. Dennoch muss der Sünneli-Partei der Verlust von neun Sitzen, respektive 5.5 Prozentpunkten zu denken geben. Sie bleibt zwar weitaus die stärkste Partei, doch sie erzielte das schlechteste Ergebnis seit 20 Jahren.

Die SVP startete ihre Erfolgsgeschichte in den 90er Jahren von Zürich aus. Nun sieht es so aus, als habe die Partei ihren Zenit überschritten. In dieses Bild passt, dass Natalie Rickli, national bekannt als einst best gewählte Nationalrätin der Schweiz, um ihre Wahl in die Zürcher Regierung zittern musste. Newcomer Neukom schnitt besser ab als die SVP-Politikerin.