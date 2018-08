Nach dem Grossbrand beim Hauptbahnhof Zürich in der Nacht auf Samstag kam es zu massiven Verkehrbehinderungen in der Innenstadt von Zürich. Wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt, werden diese voraussichtlich um rund 5.30 Uhr aufgehoben. Der Bahnhofplatz sowie die Bahnhofbrücke im Bereich Central bis Hauptbahnhof werden voraussichtlich in den frühen Morgenstunden für den individual- und den öffentlichen Verkehr wieder freigegeben. Weil das Gebäude noch immer einsturzgefährdet ist, bleibt aber die Unterführung vom Landesmuseum bis zur Rudolf-Brun-Brücke weiterhin für jeglichen Verkehr gesperrt.

Aufgrund des Grossbrandes am Bahnhofplatz wurde der öffentliche- und Individualverkehr grossräumig umgeleitet. In der Innenstadt muss im Tram- und Busbetrieb mit Verspätungen gerechnet werden.