In Zollikon ging am Donnerstagabend ein Einfamilienhaus in Flammen auf. Kurz nach 22.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, welche unverzüglich ausrückte und den Brand löschen konnte. Im Haus entstand ein Sachschaden von über hunderttausend Franken. Da sich das Haus im Umbau befindet, war es zum Brandzeitpunkt nicht bewohnt. Verletzte gab es keine.

Wieso das Feuer ausbrach, ist noch unklar und wird durch Spezialisten des Brandermittlungsdienstes abgeklärt, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt. Anhaltspunkte für eine Brandstiftung gebe es keine.

