Der etwa 30-jährige Mann fuhr gegen 6.45 Uhr vom Bahnhof Enge in Richtung Paradeplatz. Als er dort ausstieg, sprühte er unverhofft mehrmals in die Führerkabine, wie die Zürcher Stadtpolizei am Montag mitteilte. Weil der Trampilot nicht mehr in der Lage war weiterzufahren, musste das Fahrzeug aus dem Verkehr genommen werden.

Der Täter flüchtete mit einem Tram der Linie 2 Richtung Farbhof. Der Trampilot blieb beim Angriff unverletzt und konnte wenig später polizeilich befragt werden.