Der Unfall ereignete sich, als der Motorradlenker in Richtung Sternenberg unterwegs war. In einer Linkskurve kam es zu einer Streifkollision mit dem entgegenkommenden Auto einer 71-jährigen Lenkerin, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte.

Der Töfffahrer stürzte, rutsche unter einem Geländer hindurch und fiel ein Wiesenbord hinunter. Er musste mit einem Helikopter ins Spital geflogen werden.

Polizeibilder vom April 2020: