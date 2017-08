Die Winterthurer Stadtpolizei hat am Freitagabend einen betrunkenen Rollerfahrer gestoppt. Er versuchte zuerst zu flüchten, hielt dann aber an. Der Atemlufttest ergab einen Wert von über 0,8 Milligramm pro Liter, was nach alter Messung einem Blutalkoholgehalt von 1,6 Promille entspricht.