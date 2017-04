Bei dem handgreiflichen Streit an der Dufourstrasse wurden auch mehrere parkierte Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen, wie die Stadtpolizei am Mittwoch mitteilte. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht noch nicht fest.

Alle in die Auseinandersetzung verwickelten Personen, darunter eine Frau und ein Jugendlicher, wurden verhaftet. Sie stammen aus Serbien, Griechenland, Spanien und der Schweiz.

