Der 39-jährige Sicherheitsangestellte war am Freitagabend bei einer Bank an der Stadthausstrasse mit den beiden aneinandergeraten, wie die Winterthurer Polizei am Montag mitteilte. Während des Streits biss der mutmassliche Taschendieb den Sicherheitsmann und prügelte auf ihn ein. Mit Prellungen und einer Bisswunde musste der Italiener ins Spital gebracht werden.

Die angerückte Polizeipatrouille traf auf zwei äusserst aggressive Personen, wie die Polizei weiter schreibt. Einer der Polizisten wurde angespuckt und mit Füssen getreten. Einer der Polizisten erlitt leichte Verletzungen. Der Mann und die Frau wehrten sich mit Händen und Füssen gegen eine Verhaftung, welche schliesslich aber dennoch gelang. Bei den Tätern handelt sich um eine Schweizerin und einen Schweizer.

Die Angreifer werden verdächtigt, am vergangenen Donnerstag einer 63-jährigen Frau die Handtasche entrissen zu haben.