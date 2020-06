Schwer verletzter Mann im Kreis 4 aufgefunden

Der Mann wurde kurz nach 6 Uhr an der Hohlstrasse in der Nähe der Auffahrt auf die Hardbrücke aufgefunden. Es handelt sich um einen 33-Jährigen, wie die Stadtpolizei am Samstag mitteilte.

Der Verletzte wurde ins Spital gebracht. Für die Spurensicherung zog die Stadtpolizei Spezialisten des Unfalltechnischen Dienstes bei.

Wie sich der Mann die Verletzungen zugezogen hat ist zurzeit noch unklar, weshalb die Stadtpolizei die Ermittlungen aufgenommen hat.

Personen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich zu melden.