Schüsse im Kreis 11: Mann wird lebensgefährlich verletzt

Am Sonntagnachmittag, kurz nach 15 Uhr meldete sich ein Mann bei der Notrufzentrale der Stadtpolizei Zürich und erklärte, er werde von Personen verfolgt. Die ausgerückten Einsatzkräfte d trafen an der Glatttalstrasse 118 auf einen schwerverletzten 32-jährigen Mann, wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt. Er wurde von der Sanität mit Schussverletzungen am Oberkörper notfallmässig ins Spital gebracht.

Zurzeit können zu seinem Gesundheitszustand keine näheren Angaben gemacht werden, wie die Stadtpolizei Zürich weiter mitteilt. Aufgrund von ersten Aussagen wurde das Opfer im Bereich der Bushaltestelle Leimgrübelstrasse von unbekannten Männern verfolgt, wobei auf ihn mehrfach geschossen wurde. Die Täter flüchteten danach.

Zur Spurensicherung wurde das Forensische Institut Zürich aufgeboten. Der genaue Ablauf der Tat und die Hintergründe sind noch unklar. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft I und die Kantonspolizei Zürich vorgenommen.

Die aktuellen Polizeibilder vom Dezember