Damit fällt die Bilanz der Rettungskräfte für 2018 deutlich schlechter aus als im Vorjahr. Damals war die Zahl der behandelten Personen um einen Viertel zurückgegangen; schwere oder gar lebensbedrohliche Verletzungen gab es überhaupt nicht.

Den Anstieg der Behandlungen an der Street Parade 2018 führt Schutz & Rettung auf die hohen Besucherzahlen und die heissen Temperaturen zurück, wie es in der Schlussbilanz heisst, die Schutz & Rettung am Sonntag vorgelegt hat.

Am meisten Personen (277) mussten wegen übermässigem Alkohol- und/oder Drogenkonsum behandelt werden; 87 davon wurden zur Ausnüchterung und Überwachung in die Patientensammelstelle gebracht. Diese Zahlen liegt im selben Rahmen wie vergangenes Jahr.

