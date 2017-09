Zwei Männer mit Motorradhelmen haben am Sonntagabend bei einer Bank in Zollikerberg einer Frau Bargeld abnehmen wollen: Die 50-Jährige war gegen 18.15 Uhr dabei, an einem Multimaten Geld einzuzahlen. Als eine weitere Frau den Vorraum der Bank betrat, verliessen die Täter den Ort ohne Beute.