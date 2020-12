Organisatoren der Musikfestwochen entwerfen Alternativprogramm für 2021

Nachdem die diesjährige Ausgabe des Festivals ersatzlos gestrichen werden musste, ist für die Veranstalter klar: 2021 sollen die Musikfestwochen stattfinden, so oder so. Neben den Planungsarbeiten für das «richtige» Altstadtfestival arbeiten die Veranstalter aktuell deshalb an einer Alternativ-Version.

Diese basiere auf Szenarien, die es erneut verunmöglichen würden, die Musikfestwochen durchzuführen, teilten sie am Freitag mit. Welches Konzept dann weiterverfolgt wird, entscheiden die Organisatoren angesichts des weiteren Pandemie-Verlaufs.

Die 46. Winterthurer Musikfestwochen finden aber auf jeden Fall vom 11. bis am 22. August statt. Den ersten Teil des Programms wollen die Veranstalter im Februar veröffentlichen.