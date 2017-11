In der Tür zu Simone Feuersteins Wohnung sind gleich zwei Spione eingelassen – ein Guckloch auf Steh- und eines auf Sitzhöhe. Besucher merken deshalb sogleich: Diese Wohnung ist anders als die meisten, die man kennt. Die Haustür lässt sich automatisch öffnen, dabei ist ein leises Surren von einem Motor zu vernehmen. Nebst baulich einschneidenden Anpassungen sind es kleine Änderungen wie diese, die Simone Feuerstein das Leben erleichtern. Die 29-Jährige, wegen eines Geburtsgebrechens von Kind auf im Rollstuhl, hat vor kurzem ihre eigens für sie umgebaute Mietwohnung auf dem Greencity-Areal in Zürich Manegg bezogen. Es ist ihre erste eigene Wohnung, und die Freude darüber ist gross. «Für Handicap-Betroffene ist es sehr schwierig, etwas zu finden», sagt sie.

Dies hat mehrere Gründe. Zum einen ist die junge Frau im Alltag in allen Lebensverrichtungen auf Unterstützung angewiesen. Zum anderen eignen sich viele Wohnungen schlicht nicht für Menschen mit einer Behinderung. Gemäss einer Studie des Online-Vergleichsdiensts Comparis wurden 2016 in der Stadt Zürich nur 2,8 Prozent aller ausgeschriebenen Wohnungen als rollstuhlgängig inseriert – die Auswahl ist also begrenzt.

Eigenständiger dank Umzug

Feuerstein lebte deshalb bei ihren Eltern, bis sie 25 Jahre alt war. Danach zog sie zunächst in eine WG in der Stadt Zürich, die von einer Behinderteninstitution betrieben wird. Mit der Wohnung in der eben fertiggestellten Siedlung der Genossenschaft Wogeno Zürich macht sie nun einen weiteren Schritt Richtung Eigenständigkeit. Möglich ist dies auch deshalb, weil sich das Angebot der Genossenschaft nicht nur an Familien, sondern auch an Menschen mit einer Behinderung, Rentner und Pflegebedürftige richtet. Die Siedlung erfüllt die Gesetzesbestimmung, wonach in neuen Gebäuden mit mehr als acht Wohnungen alle Wohneinheiten stufenlos zugänglich sein und innen hindernisfrei anpassbar sein müssen. Für Simone Feuerstein brauchte es solche zusätzlichen Anpassungen.

Finanziert werden diese teilweise von der IV. Die Behindertenkonferenz des Kantons Zürich (BKZ) hat zudem als Fachstelle den Umbau begleitet. Da der Neubau auch weitgehend der Norm des Schweizerischen Ingenieurs- und Architektenvereins für hindernisfreie Bauten entspricht, hätten die benötigten Anpassungen relativ einfach umgesetzt werden können, sagt Sylvia Kopp Guldenmann, Architektin und Bauberaterin bei der BKZ.

Beispielsweise wurden die Armaturen in Küche und Bad sowie die Fenstergriffe verlängert, damit sie für die junge Frau erreichbar sind. Und auf dem Balkon ist ein Holzboden eingelassen worden, um die Schwelle zum Wohnzimmer zu beseitigen. «Unsere Kernbaustelle war aber das Bad», sagt Simone Feuerstein. So wurde die Badewanne durch eine bodenebene Dusche ersetzt, WC und Lavabo wurden tiefer gesetzt und ein kippbarer Spiegel sowie Haltegriffe eingebaut.