Die ausgerückten Seepolizisten hätten zunächst die nähere Umgebung an der Seeoberfläche abgesucht, allerdings vergeblich. Danach führten die Polizisten die Suche mit einem Sonargerät unter Wasser durch. Dabei zeigte sich, dass das Boot durchaus noch am Bojenplatz war - allerdings 15 Meter weiter unten in der Tiefe.

Wie die Kantonspolizei mitteilte, konnte das Boot mit Hilfe von Hebekissen geborgen werden. Danach wurde es in einen Hafen abgeschleppt. Weshalb es sank, ist gemäss Angaben der Polizei noch unklar. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Franken geschätzt. Eine Gefahr für die Umwelt bestand nicht.

Aktuelle Polizeibilder aus der Schweiz